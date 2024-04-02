Sahilde yemek yemek istedi. Koşarak böyle kaçtı

Sahilde yemek yemeye hazırladığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başlayan genç kadın, martıların saldırısına uğradı. Yemeğini kucağına koyarak kapağını açan genç kadının başının üzerinde birçok martı dolaşmaya başladı. Kadın martıları fark edince yemeğini fırlatıp çığlık atarak uzaklaştı.

Sosyal medyada “Plajda yemek yemeyi deniyorsundur” ifadeleriyle paylaşılan görüntüler, kısa zamanda kullanıcıların dikkatini çekti ve gündem oldu. Şezlonguna oturup yemeğini yemek üzere olan kadının martı saldırısına uğradığı görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Söz konusu paylaşıma, bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunun kurgu olmadığına kimse beni inandıramaz" yorumunda bulunurken, başka bir kullanıcı ise "Bu nasıl bir saldırma şekli. Ben korktum" ifadelerini kullandı.