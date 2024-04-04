Şahin gibi gözleri olan bulabiliyor. Deniz kabuklarının içinde gizli emojiyi bulun

Zeka testlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Deniz kabuklarının arasında bir emoji görülüyor. Siz bu emojiye 6 saniyede fark edebilir misiniz? Gözlem yeteneklerinizi test etmek için şimdi dikkatinizi verin!

Optik illüzyonlar, algımızı zorlayan ve gözlem yeteneklerimizi test eden ilginç görüntülerdir. Bilim insanları, beynimizin görsel bilgiyi nasıl işlediğini anlamak için bu tür zorlukları kullanır.

Yukarıdaki görselde deniz kabukları içinde bir emoji gizlenmiş durumda. Bu emojiyi 6 saniye içinde bulananların gözleri şahinden farksız. IQ seviyesi 140’ın üzerinde.

Zamanınız başlıyor! Resmi dikkatlice kontrol edin ve sahte kabuğu yalnızca en dikkatli okuyucuların keskin gözleriyle fark edebileceğini unutmayın. Gözleriniz açık olsun!

Bunu fark ettiniz mi? Eğer hala fark edemediyseniz, aşağıdaki çözümü inceleyebilirsiniz.