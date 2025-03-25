Sahte altın bilezik operasyonu! Farklı illerde yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahte altın bilezik operasyonu! Farklı illerde yakalandılar

Kırşehir’de kuyumculara sahte altın bilezik sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı. Polisin takibi sonrası ile farklı illerde yakalanan zanlıların 700 bin lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Ankara'dan yola çıkan H.D. ile G.Y. isimli kadınlar ve M.T., uğradıkları illerde farklı zamanlarda ellerindeki sahte altın bilezikleri kuyumcularda bozdurdu. Kırşehir'e gelen şüphelilerden H.D., aynı yöntemle 2 kuyumcuyu daha dolandırdı.

Sahte altın bilezik operasyonu! Farklı illerde yakalandılar

H.D., girdiği üçüncü dükkanda kuyumcunun, kendisinin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine sahte bilezikleri bozdurmadan iş yerinden uzaklaştı. Şüpheli H.D., kuyumcunun ihbarıyla yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 3 tel örgü sahte altın bilezik, 5 gramlık 24 ayar has altın, 2 adet 10 gramlık 24 ayar has altın ve 27 bin 750 TL ele geçirildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, H.D. ile G.Y.'nin Denizli'den Ankara'ya otobüsle geldikleri ve burada M.T. ile buluştukları öğrenildi.

Sahte altın bilezik operasyonu! Farklı illerde yakalandılar

DİĞER 2 ŞÜPHELİ, AKSARAY'DA YAKALANDI

Polisin takibi sonucu Aksaray'da oldukları tespit edilen G.Y. ve M.T., saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakalandı. Aramada 8 adet 22 bozkurt "TSE 916" ibareli tel örgü sahte bilezik, 11 adet gramlık 24 ayar has altın, 2 adet 10'ar gramlık 24 ayar has altın, 4 adet 5'er gramlık 24 ayar has altın, 33 bin 200 TL, altın görünümlü kadın kolyesi, 2 altın görünümlü küpe, altın görünümlü bileklik, 10 kredi kartı, 3 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin ise yaklaşık 700 bin TL olduğu bildirildi. Gözaltına alınıp Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sahte altın bilezik operasyonu! Farklı illerde yakalandılar

Sahte altın bilezik operasyonu! Farklı illerde yakalandılar

Sahte altın bilezik operasyonu! Farklı illerde yakalandılar

Sahte altın bilezik operasyonu! Farklı illerde yakalandılar

Sahte altın bilezik operasyonu! Farklı illerde yakalandılar

Son Haberler
Ozan Tufan İddialı konuştu: Diğer takımlar bizi çözemez
Ozan Tufan İddialı konuştu: Diğer takımlar bizi çözemez
Güney Kore'de orman yangınları faciası! Ölüler var
Güney Kore'de orman yangınları faciası! Ölüler var
Porsuk Çayı'nda cesedi bulunmuştu: Ünlü sanatçının ablası olduğu ortaya çıktı
Porsuk Çayı'nda cesedi bulunmuştu: Ünlü sanatçının ablası olduğu ortaya çıktı
Yozgat’ta 4 milyon fidan toprakla buluşacak
Yozgat’ta 4 milyon fidan toprakla buluşacak
Saraçhane eylemleri ile ilgili ilk tutuklama kararı geldi!
Saraçhane eylemleri ile ilgili ilk tutuklama kararı geldi!