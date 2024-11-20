Sahte dekontla 1 milyon lira dolandırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahte dekontla 1 milyon lira dolandırdı

Sancaktepe’de sahte dekontla 1 milyon lira değerinde mum aldığı iddia edilen şüpheli düzenlene operasyonla yakalandı.

İddiaya göre olay söyle oldu: Sancaktepe'de 5 Kasım 2024 tarihinde polise başvuran mağdur D.N., kendisini telefonla arayan ve mum almak isteyen bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi. Kendisini arayan kişiyi hiç görmediğini anlatan mağdur D.N. "Bana 1 milyon değerinde mum almak istediğini söyledi. Ödemeyi Swift yöntemiyle yapacağını belirtti. Bana parayı gönderdiğini gösteren bir belge gönderdi. Ben de mumları onun söylediği adrese gönderdim" dedi.

Mağdur D.N. ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen paranın hesabına geçmemesi üzerine dolandırıldığını söylediği öğrenildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Adnan İ. dün polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı Adliye'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte dekontla 1 milyon lira dolandırdı

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