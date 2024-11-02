Sahte kiralık ev tuzağı: 1 milyon liralık vurgun

Kaynak: İHA
Sahte kiralık ev tuzağı: 1 milyon liralık vurgun

Samsun’da sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Şüphelilerin 9 ilde 20 kişiden 1 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Samsun'da emlakçıların "Sarı sayfa" diye bilinen platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların "Sarı Sayfa" diye bilinen platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi. Polisin operasyonuyla gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de tam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 SD kart ve 11 sim kart ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sahte kiralık ev tuzağı: 1 milyon liralık vurgun

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