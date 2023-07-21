Sahte MİT'çi dolandırıcı mahkemede serbest kaldı

Ancak şaşırtıcı bir şekilde adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin vatandaşları bankacılık işlemleri ve taşınmaz alım-satım işlemleri ile dolandırdığı bilgisini aldıktan sonra yaklaşık 1 hafta süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.

Dolandırıcılık Olayı ve Yakalama Süreci

İddiaya göre, H.A. kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmıştır. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bu suçları işlediğini öğrenince harekete geçti. H.A., teknik ve fiziki takip sonucunda Yalıkavak'ta bir evde kaldığı tespit edildi ve polis tarafından gerçekleştirilen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Serbest Bırakılma Kararı

Polis ekiplerince yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak mahkeme tarafından şaşırtıcı bir kararla H.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, vatandaşları dolandırmakla suçlanan bir şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması kamuoyunda eleştirilere neden olabilir.