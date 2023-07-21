Sahte MİT'çi dolandırıcı mahkemede serbest kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen H.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: DHA
Sahte MİT'çi dolandırıcı mahkemede serbest kaldı

Ancak şaşırtıcı bir şekilde adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin vatandaşları bankacılık işlemleri ve taşınmaz alım-satım işlemleri ile dolandırdığı bilgisini aldıktan sonra yaklaşık 1 hafta süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.

Dolandırıcılık Olayı ve Yakalama Süreci

İddiaya göre, H.A. kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmıştır. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bu suçları işlediğini öğrenince harekete geçti. H.A., teknik ve fiziki takip sonucunda Yalıkavak'ta bir evde kaldığı tespit edildi ve polis tarafından gerçekleştirilen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Serbest Bırakılma Kararı

Polis ekiplerince yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak mahkeme tarafından şaşırtıcı bir kararla H.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, vatandaşları dolandırmakla suçlanan bir şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması kamuoyunda eleştirilere neden olabilir.

cb6919b1b0c8a0c9b7d61673b321169d.jpg

1c4472720b52aa4409f885e036ba36dd.jpg

Öne Çıkanlar
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Atom bombasının ‘babası’ Oppenheimer’ın Türk bilim insanı Feza Gürsey’e yazdığı mektup sosyal medyayı salladı Güncel
Atom bombasının ‘babası’ Oppenheimer’ın Türk bilim insanı Feza Gürsey’e yazdığı mektup sosyal medyayı salladı
Klimadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Güncel
Klimadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ‘Yeni bir savaş ihtimali yüksek’ Dünya
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ‘Yeni bir savaş ihtimali yüksek’
Doğubayazıt'ta Sağanak Sonrası Sel Felaketi Güncel
Doğubayazıt'ta Sağanak Sonrası Sel Felaketi
Ceyda Düvenci annesine dair 'iyi ki'lerini sıraladı Magazin
Ceyda Düvenci annesine dair 'iyi ki'lerini sıraladı
Beşiktaş F.Bahçe'nin kalecisini transfer etti Spor
Beşiktaş F.Bahçe'nin kalecisini transfer etti