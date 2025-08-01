Sahte veliahtın diploması sahte çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Sahte veliahtın diploması sahte çıktı!

Osmanlı padişahı 2'inci Abdülhamid’in torunu olduğunu iddia eden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’na ait İnönü Üniversitesi'nde yasadışı mezuniyet kayıtları ortaya çıktı.

Resmi belgede sahtecilik faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmalarda skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eğitim alanında hazırlanan sahte belgelik uygulamasına karşılık e-imza soruşturması gerçekleşti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; soruşturma kapsamında, mahkemenin kabul ettiği iddianamenin şüphelileri arasında Osmanlı İmparatorluğu Padişahı II. Abdülhamid'in torunu olduğunu iddia eden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun da olduğu ortaya çıktı.

YASADIŞI MEZUNİYET KAYITLARI VAR

İddianamede, Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden yasadışı mezuniyet kayıtlarının oluşturularak YÖK sistemlerine eklendiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, “YÖK Başkanlığı tarafından dosyamıza gönderilen cevabi yazı ile şahsın herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığının belirtildiği” aktarıldı.

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