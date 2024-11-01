Saka kuşu avcısına milyonlarca lira ceza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saka kuşu avcısına milyonlarca lira ceza

Yakalanması ve hatta kafeste bile beslenmesi yasak olan saka kuşlarını avlayan bir kişiye milyonlarca lira para cezası kesildi. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ele geçirelen 500 saka kuşunu doğaya saldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri saya saya bitiremedi...Yakalanması, kafeste bile beslenmesi yasak olan saka kuşlarını yakaladığı belirlenen bir kişinin evine baskın düzenlendi. DMKP ekipleri yaptıkları aramada 500 saka kuşuna el koydu. Olayla ilgili olarak saka kuşu avlayıp, ticaretine yapan kişiye 2 milyon 500 bin lira para cezası kesildi.

Milli Parklar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle

"Yasadışı saka kuşu ticaretine geçit vermiyoruz. Bursa’da bir kişinin saka kuşu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerimiz 500 kuşa el koydu ve şahsa 2.500.000 TL para cezası uyguladı. El konulan saka kuşları ise yeniden doğaya kavuşturuldu."

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