SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 / 00:00

İ L A N

T.C. SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/594 TMK 713 İLANITaşınmazın Bulunduğu Yer : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Mollaköy Mahallesi, Kayıkkırı

Mevkii 511 Ada, 57 Parsel sayılıtaşınmaz

Davacı Şenol Gündoğdu, davalılar Erdoğdu Taşkın, Hayriye Çağla İnselbağ, Canan Onar, Ataman Onar Terekesi Tasfiye Memuru Av. İbrahim Bülbül'ün taraf olduğu tapu iptal ve tescil ( olağanüstü zaman aşımına dayalı )davasında dava konusu taşınmazın TMK 713 maddesi gereğince ilanına karar verilmiş olmakla, dava konusu edilen : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Mollaköy Mahallesi,Kayıkkırı Mevkii ,511 Ada, 57 Parsel sayılıtaşınmazın TMK 713 maddesi gereğince tescili istendiğinden, taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıdaki esas sayılı dosyamıza yazılı olarak başvurmaları aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK nın 713/2 maddesi gereğince tesciline karar verileceği hususu ilan olunur. 29.12.2023