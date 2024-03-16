SAKARYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Mart 2024 / 00:01

Esas No: 2022/273

Karar No: 2023/770

İLAN METNİ

Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan Sadık Kurtuluş hakkında Mahkememizin 19/10/2023 tarihli ve 2022/273 esas, 2023/770 karar sayılı ilamı ile; 7394 sayılı yasa yönünden sanığın mahkum olduğu önceki ilamda lehine herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı anlaşıldığından hakkındaki ilamın (3 yıl 9 ay hapis) aynen infazına karar verilmiş ancak tüm arama ve çabalara rağmen gerekçeli karar sanığa tebliğ edilememiştir. Bu nedenle;

1-Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihten başlayarak 7 günlük yasal süre içerisinde TEMYİZ yasa yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 13/03/2024