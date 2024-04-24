SAKARYA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Esas No: 2022/636
Karar No: 2023/44
İLAN METNİ
Kadına karşı tehdit suçundan Sedat Yallı (TC NO:31900874552) hakkında Mahkememizin 16/01/2023 tarih, 2022/636 esas, 2023/44 karar sayılı ilamı ile neticeten 18 gün hapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verilmiş ancak tüm arama ve çabalara rağmen gerekçeli karar sanığa tebliğ edilememiştir. Bu nedenle;
1-Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihten başlayarak 7 günlük yasal süre içerisinde TEMYİZ yasa yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.18/04/2024
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|BASIN NO: ILN02021058