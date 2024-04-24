SAKARYA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 / 00:01

Esas No: 2022/636

Karar No: 2023/44

İLAN METNİ

Kadına karşı tehdit suçundan Sedat Yallı (TC NO:31900874552) hakkında Mahkememizin 16/01/2023 tarih, 2022/636 esas, 2023/44 karar sayılı ilamı ile neticeten 18 gün hapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verilmiş ancak tüm arama ve çabalara rağmen gerekçeli karar sanığa tebliğ edilememiştir. Bu nedenle;

1-Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihten başlayarak 7 günlük yasal süre içerisinde TEMYİZ yasa yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.18/04/2024