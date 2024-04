SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5 HUKUK DAİRESİ

Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 / 00:01

İLAN

SAKARYABÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

5. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2024/261

KARAR NO : 2024/348

KARAR TARİHİ : 21/02/2024

DAVACI : ZAFER ŞEN - 53947296982

VEKİLİ : AV. BURAK ŞAHİN

DAVALI : ŞURA MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK TELEKOMİNİKASYON İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Davacı vekili; müvekkili ile davalı Şura Mühendislik Ltd. Şti arasında 08/11/2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile Kocaeli İli Gölcük ilçesi Değirmendere Beldesi 122 Ada 11 nolu parsel üzerinde A-1 D:2 nolu bölümün inşası ve devri konusunda anlaştıklarını, müvekkilinin taşınmazın maliki olduğunu, ancak şirketçe taşınmazın tapusunun ısrarlarına rağmen tarafına verilmeyerek muvazaalı şekilde şirket yetkilisinin arkadaşı olan diğer davalıya devredildiğini beyanla; dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptaliyle taşınmazın müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep etmiş, yerel mahkemece asıl dosya yönünden davanın kabulüne, birleşen dosya yönünden davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davalı Hüseyin Levent ve davalı mirasçılarınca istinaf edilmiştir.

Dairemizce davalı Hüseyin Levent vekilinin istinaf talebinin kabulü ile asıl davanın kabulüne, birleşen davanın reddine karar verilmiş, davalı Memet Yücel mirasçılarının istinaf talebinin ise esastan reddine karar verilmiştir.

Davalı Şura Mühendislik Ltd. Şti'nin adres bilgilerine ulaşılamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan davalı Şura Mühendislik Ltd. Şti. 'ye karar ilamı yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/03/2024