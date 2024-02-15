SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 / 00:01

İLAN

MADDE –1. İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Sakarya İli Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde bulunan mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait işbu ilanın 4. maddesindeki tabloda bilgileri sunulan kat irtifakı tesis edilmiş 1 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır.



MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhaleye ait İdari Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 2.000,00 TL (İkibinTürklirası) karşılığı temin edilebilir.



MADDE–3. İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 ıncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 05.03.2024 Salı günü işbu ilanın 4 üncü maddesindeki tabloda belirtilen saatte yapılacaktır.



MADDE – 4. SATIŞA KONU EDİLEN TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, İHALE SAATİ:

Sakarya İli Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde bulunan mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait kat irtifakı tesis edilmiş satışa konu taşınmazın; konum, kat, bağımsız bölüm numarası, brüt alanı, net alanı, otoparkı olup olmadığı, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, ihalenin sonucunda belirlenen ihale bedeli peşin veya kanuni faiz uygulanarak taksitle tahsil edilecektir.



Sıra No Konum ve Kat Bilgisi Bağımsız Bölüm No’su Brüt Alan (m²) Net Alan (m²) Otopark Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Saati 1 B Giriş

Zemin Kat 29 127,56 119,04 - 12.660.000,00-TL 379.800,00-TL 15.00



MADDE – 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38 inci maddesine göre eksiksiz bir şekilde ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olacak şekilde elden teslim etmeleri veya posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.



Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi) Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)

Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir yazılı beyan (Aslı)

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı)

EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu(Aslı)



Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış ıslak imzalı veya e-imzalı belge ve Fotokopisi) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir yazılı beyan (Aslı) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)

Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)

EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu(Aslı)



Önemli Not:

Noterden tasdikli istenen belgeler, üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan noter tasdikli belgelerin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.



İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR











