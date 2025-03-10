Salah Liverpool'u zirveye taşıyor

Premier Lig lideri Liverpool, sahasında Southampton'ı Darwin Nunez ve Muhammed Salah'ın (2) golleriyle 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

SALAH AGUERO'YU YAKALADI

Salah, kulüp tarihinde tüm zamanların en golcüleri listesinde üçüncü sıranın sahibi oldu. Mısırlı futbolcu, 390 maçta görev aldığı Liverpool formasıyla gol sayısını 243'e çıkararak Gordon Hodgson'ı (241) geride bıraktı. Premier Lig kariyerinde ise 184 gole ulaşan Salah, en skorerler sıralamasında 5. basamakta bulunan eski Manchester Cityli futbolcu Sergio Agüero'yu yakaladı.

PREMIER LİG'DE YARIŞ SÜRÜYOR

Manchester United deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Arsenal'de galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest, sahasında Manchester City'yi 1-0 yenerek 3 hafta sonra galip geldi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea ise evinde Leicester City'yi 1-0'lık skorla geçti. Ligin 28. haftasında maç fazlasıyla puanını 70 yapan Liverpool, en yakın rakibi Arsenal ile arasındaki farkı 15'e çıkardı. Bu iki takımı Nottingham Forest 51, Chelsea 49 ve Manchester City 47 puanla izledi.