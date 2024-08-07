Saldırgan sınır dışı edilecek. Danimarka Başbakanına saldırmıştı

Saldırganın ceza duruşması, Kopenhag Bölge Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme, saldırının şiddet amaçlı olduğunu ve Başbakan Frederiksen’in başbakanlık görevini yerine getirdiği sırada gerçekleştiğini belirtti.

39 yaşındaki Polonyalı saldırgan, ayrıca yoldan geçen insanlara cinsel tacizde bulunmak, bir banliyö tren istasyonunda bir kadını taciz etmek ve dolandırıcılık gibi diğer suçlarını da kabul etti. Saldırganın hapis cezasının yanı sıra, Danimarka'dan sınır dışı edilmesine ve önümüzdeki 6 yıl boyunca ülkeye girişinin yasaklanmasına karar verildi.

Olay 7 Haziran’da Kopenhag’ın Kultorvet Meydanı’nda gerçekleşmişti. Başbakan Frederiksen’in saldırgan tarafından omzundan itilmesi sonucu yere düşmediği bildirilmişti. Görgü tanıkları, saldırganın Başbakan’a doğru yürüdüğünü ve onu sertçe ittiğini ifade etmişti.

Saldırgan, 8 Haziran'daki ön duruşmada olayın planlı olmadığını ve Başbakan'ın siyasi görüşleriyle ilgisi bulunmadığını savunmuştu. Kopenhag Polisi, olayın siyasi bir motivasyonla yapılmadığını belirtmişti.