Salih Özcan heyecanlı ve mutlu

Kaynak: Haber Merkezi
Salih Özcan heyecanlı ve mutlu
A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, yaklaşan Macaristan ve Avusturya maçları için galibiyet konusunda iyimser olduklarını dile getirdi.

Salih Özcan, 22 ve 26 Mart'ta sırasıyla Macaristan ve Avusturya ile oynanacak olan özel maçlar öncesinde, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Milli takım kampına yeniden katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Salih, "Takıma yeni katılan genç oyuncularla birlikte, zorlu rakiplerimiz Macaristan ve Avusturya'yı yenmeyi umuyoruz. Bu maçlar bizim için önemli bir sınav olacak. Analizlerle performansımızı artıracağız." dedi.

Milli takımı seçen ve ilk kez aday kadroya çağrılan Can Uzun hakkında ise Salih, "Can'ı antrenmanda görmekten mutluluk duydum. O da bizim gibi milli takımı seçtiği için heyecanlı. Kenan Yıldız ile birlikte, milli takımımızı tercih ettikleri için onlarla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Dortmund'da oynanacak iki milli maç hakkında ise, "O maçları sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle stadyumu kırmızıya boyayacağız ve umarım güzel maçlar sergileriz." ifadelerini kullandı.

Dortmund'da yardımcı antrenör olarak görev yapacak Nuri Şahin hakkında Salih, "Nuri Hoca ile çalışmak harika. Taktiksel anlamda takıma büyük katkı sağlıyor ve bana kişisel analizlerle yardımcı oluyor. Kendisi de takımımızın kalitesini ve avantajını vurguluyor. Onu maçlara davet ettim ve gelmeyi dört gözle bekliyor." dedi.

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