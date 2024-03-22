SALİHLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 / 00:01

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T.C. SALİHLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/375 Esas

DAVALI : ŞARK NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Şehit Osman Durmaz Cad. N. Civelek İşhanı D:8 N:25 Antakya/ HATAY

Davacı SİBEL ISLIOĞLU, SELİN KÖPRÜ ve SELEHATTİN SEVİL ile Davalılar , ALİ CİVAN'a Vesayetten SEMAHİR CİVAN, ŞARK NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz tarafından dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, "adresteki bina yıkılmış veya bina özelliğini tamamen yitirmiştir" gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Akabinde Hatay Ticaret Sicili Müdürlüğünün 08/11/2023 tarihli cevabi yazısında bildirilen adrese yeniden tebligat çıkartılmışsa da "adresteki bina yıkılmış veya bina özelliğini tamamen yitirmiştir" gerekçesiyle tebligat iade dönmekle dava dilekçesinin, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememize davacılar vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde özetle;30/08/2021 günü meydana gelen trafik kazası nedeniyle davacıların manevi tazminat talep ettiği kazaya ilişkin olarak; kazada davacı Selahattin SEVİL’in yaralanması ve bedensel zararlarının yanı sıra meydana gelen kaza sebebiyle eşi Şahver SEVİL’İ kaybetmesi nedeniyle 250.000,00-TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, murisin kızları olan müvekkilleri; Selin KÖPRÜLÜ'nün ve Sibel ISLIOĞLU'nun bu olay sebebiyle annelerini kaybetmeleri yaşadıkları elem ve ızdırapların sebep olduğu manevi zararlarının da bulunması nedenleri 200.000,00-TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi talep edilmiş olup, dava dilekçesinin tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içinde ilk itirazlarınızı sunmanız, durum ve koşullara göre bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkânsız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.04/12/2023