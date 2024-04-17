SAMANDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 / 00:01

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T.C. SAMANDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2020/119 Esas

DAVALI : MARYNA STOIAN Tomruksuyu Mah. Uymazlar Cad. No:1/1 Samandağı/ HATAY

Davacı Vural uymaz tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı adına çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından duruşma zaptınınilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 147/2 maddesi gereğince tahkikat için belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmesi, geçerli bir özrü olmadan mahkememizde hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdirilip duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, HMK 150. Maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verilebileceği, duruşmaya gelmediği ve dava takip edilmediği takdirde dosyanın HMK 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, duruşmanın 23/05/2024 gününe bırakıldığı hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar vetebliğ olunur.