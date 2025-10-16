Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık değişimi sonrası göreve başlayan Sadettin Saran ilk olarak Samandıra'da disiplin sorununa el attı.

Sadettin Saran yönetiminin tespit ettiği sorunlardan birisi de diyetsiyen konusu olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yolların ayrılması kafalarda soru işaretleri bırakırken kulübün eski futbolcusu Serkan Balcı'dan çarpıcı iddialar geldi.

Aura Sports Youtube kanalında konuşan Serkan Balcı, "Diyetisyen olayını biliyorsun. Diyetisyeni de bağlamışlar. Patates kızarmaları, rakılar, mangallar yapılıyor deniliyor ama açıklanmıyor. Bir sürü sorun var." diye konuştu.

Balcı’nın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Saran yönetiminin Samandıra’da disiplin ve profesyonellik standartlarını yeniden tesis etmek için ciddi adımlar atacağı ifade ediliyor.