Samet Akaydin'in kalbi durdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samet Akaydin'in kalbi durdu

Türkiye-Gürcistan maçında kritik bir golü önleyen Samet Akaydin, son saniyelerde heyecandan kalbinin biraz durduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta önemli bir rol oynayan Samet Akaydin, maç sonu açıklamalar yaptı.

Samet Akaydin açıklamasında, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bize inanılmaz destek verdi. Kendimizi evimizde hissettik. Gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Ne kadar zor geçeceğini biliyorduk. Her zaman her gün konuştuk, toplantı yaptık, ne kadar önemli bir maç olduğunu vurguladık. Aile gibi olduk." dedi.

''SON SANİYEDE KALBİM DURDU''
Konuşmasını sürdüren Samet Akaydin, "Maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Özgüvenimiz arttı. Bu sevinci bu geceden sonra unutup Portekiz maçına odaklanacağız. Sadece bir maç kazandık. Gruptan çıkana kadar konsantrasyon devam edecek. Son saniyede kalbim biraz durdu. Çok korktuk. Allah'ımıza şükürler olsun, üstesinden geldik. İnşallah gruptan çıkarız. Ülke olarak her şeyi hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GOLÜ ÖNLEDİ
Gürcistan maçında sahaya ilk 11'de çıkan Samet Akaydin, maç boyunca yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekti.

90+6'da Gürcistan, Kvaratskhelia ile serbest vuruş kullandı. Kullanılan top kaleye doğru yönelde ve Mert Günok kurtarışını yaptı.

Mert Günok'tan dönen top sonrası bir şut daha geldi.

Savunmada Samet Akaydin, şutu kafasıyla önledi ve top dışarı çıktı.

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