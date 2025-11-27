AKP’li Şamil Tayyar, 25 kasım 2025 tarihinde X hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, gitmediği İmralı’dan notlar yazmış, yazdığı notlar, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Tayyar, gitmediği İmralı’dan notlar paylaşmaya devam ediyor.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı bugünkü paylaşımda, İmralı’da komisyon ve terör örgütü PKK’nın kurucusu Öcalan’ın görüşmesinden madde madde ‘notlar’ paylaştı.

ÖCALAN 'SURİYE MESELESİNİ ÇÖZERİM' DEMİŞ

Tayyar’ın yazdığı nota göre Öcalan, yapılan görüşmede, komisyona ‘Suriye meselesini çözerim’ demiş, öte yandan Mazlum Abdi’nin ise kendisini dinleyeceğini aktarmış.

'ÖCALAN BAHÇELİ'YE ÖVGÜLER DİZDİ'

Öcalan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye övgüler dizdiğini iddia eden Tayyar, Öcalan'ın Bahçeli'yi sürecin asli mimarı olarak gördüğünü öne sürdü.

Tayyar X hesabından paylaştığı notta şunları söyledi,

'İmralı heyeti, ziyaret sonrası notlarını partileriyle paylaştı.

DEM ayrıca Kandil ve YPG’ye mesajları iletti.

MİT de devletin zirvesine tutanakları götürdü.

Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları da gün ışığına çıkmaya başladı.

-Öcalan, AK Partili Yayman ve MHP’li Yıldız’a özel ilgi gösterirken, DEM’li Koçyiğit’e sekreter muamelesi yapmış, ‘Yaz Gülistan’ diyerek Kandil ve YPG’ye iletilmek üzere notlar aldırmış.

-Devlet Bey’e övgüler dizen Öcalan, sürecin asli mimarı olarak gördüğü Bahçeli’ye selam göndermiş.

-Öcalan, Cumhurbaşkanımızın ‘temkinli’ tutumuna birinci çözüm sürecindeki olumsuzluklar nedeniyle hak vermiş, desteğinin tarihi nitelikte olduğunu ifade etmiş.

-Birinci çözüm sürecindeki başarısızlığı FETÖ’ye bağlayan Öcalan, şimdi böyle bir riskin bulunmadığını, ancak İsrail’in ortalığı karıştırdığını anlatmış.

-Öcalan, ‘Suriye meselesini çözerim’ demiş, Mazlum Abdi’nin kendisini dinleyeceğini aktarmış, ‘PKK’yı ikna etmek YPG’den daha zordu’ demiş.

-Öcalan, silahları bırakma, mağaraları boşaltma girişimlerinin yavaş olduğunu kabul etmiş, komisyonun ziyaretiyle PKK içindeki direnci kırmada psikolojik eşiğin aşıldığı düşüncesini paylaşmış, ‘bundan sonra hızlanır’ iddiasında bulunmuş.

-DEM’e ‘beni anlamıyorlar’ diyerek kızmış, bazı isimlerin sürecin ruhuna uygun davranmadıklarını söylemiş.

-YPG’nin Suriye yönetimine entegre olması, içindeki lejyonerleri temizlemesi ve DEM gibi parlamentoda mücadele etmesini önermiş.

-Türkiye’nin ise Suriye Kürtlerine hamilik yapmasını istemiş.

-Süreç başarısız olursa herkesin kaybedeceğini söylemiş.

Sonuç.

Öcalan’ın süreçteki rolünü etkin kılmak için PKK ve YPG lider kadrosuyla yüz yüze değil telefonla görüntülü görüşme imkanının sağlanması düşünülüyor.

Yeni yıla girerken daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Buna mukabil, Öcalan’a sürecin başarızlığı halinde geçmişten çok daha sert operasyonlar döneminin başlayacağı mesajı verilmiş.

Özetle durum böyle.

Sürecin en kritik dönemi yeni başlıyor.'

PAYLAŞIMI SİLDİ

AKP'li Şamil Tayyar, yaptığı paylaşımı bir süre sonra kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

AKP’li Şamil Tayyar, 25 Kasım 2025 tarihinde komisyonun İmralı'da terörist Öcalan ile yaptığı görüşmeye dair notlar paylaşmıştı. Tayyar, Yayman’a hak verirken, terör örgütü lideri Öcalan’a sorulan soruları açıklamıştı. Tayyar, ayrıca görüşmenin video kaydına alındığını da söylemişti.

Tayyar yaptığı paylaşımda şunları söylemişti,

“İmralı Notları.

Öncesinde Hüseyin Yayman’a haksızlık yapıldığını belirteyim.

Tanımadığı, bilmediği, sonradan PKK yayın organı olduğu, DEM tarafından bilgilendirildiği anlaşılan bir tv kanalı temsilcisinden İmralı ziyaretini gizliyor.

Doğrusunu yapmış, malum ziyaretin bir de güvenlik boyutu var.

Ziyarete gelince.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyeleri, Öcalan’la hatıra fotoğrafı çektirmemişler.

DEM’li üye hatıra fotoğraf çektirmek istese de hevesi kursağında kalmış.

Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu.

Ancak, devlet görüşmeyi görüntülü kayıt altına almış.

Kamuoyundaki tüm kaygılar soru olarak yöneltilmiş.

Özellikle 2 konu:

-PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor?

-Suriye’deki YPG sorunu neden çözülemiyor?

Öcalan, özetle Suriye’deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor.

Ama bunun için çizdiği bir yol haritası var.

Detayına girmeyeyim.

İşte görüşmedeki o kritik notlar bugün devletin zirvesine aktarıldı.

Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var.

Kanaatime gelince…

AK Parti’de ‘temkinli iyimserlik’ hakim.”