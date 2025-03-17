Şampiyon boksörler Türkiye'ye geldi

Sırbistan'ın Niş kentindeki şampiyonada 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya üçüncüsü olan ay yıldızlı boksörler, Niş'ten karayolu ile Belgrad'a oradan da kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Organizasyonda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli 66 kiloda altın, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile +81 kiloda Elif Güner ise bronz madalya kazanmayı başardı.

Sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Esra Yıldız Kahraman ile milli takım antrenörleri İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

"BUSENAZ SÜRMENELİ KENDİSİNİ BULDU"

Güzel turnuva geçirdiklerini aktaran Buse Naz Çakıroğlu, "Olimpiyatlardan sonra kısa süre vardı. Buradaki performansımız olimpiyatın kalıntılarıydı. Biraz toparlanıp Dünya Şampiyonası'nda performans göstermeye çalıştık. Başarılı da olduk. Mutlu olduğumuz nokta olimpiyattaki performansımızın aynısını gösterdik. Busenaz Sürmeneli de kendisini buldu. Dünya şampiyonu olarak bizimle beraber. Takım olarak daha güçlüyüz." diye konuştu.

"LOS ANGELES'TA OLMAK İSTİYORUZ"

Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu yineledi. Milli boksör, organizasyonun kendisi için önemli olduğunun altını çizerek, "Biz kısa süreli bir çalışmayla oraya gittik. Paris'ten üzüntüyle dönmüştüm. Burası benim geri dönüş biletimdi. Görünmeyen çok şey var. Bu gördüğünüz kişiler benim toparlanmamda büyük rol oynadılar. Beni motive ettiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bu takımı iyi izleyin. Asıl hedefimiz 2028 yılındaki olimpiyatlar. Buse ile gittiğimiz her yerde kolbastı oynamayı seviyoruz. Los Angeles’ta da oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.