Şampiyonlar Ligi masa tenisi turnuvası

Po'da masa tenisi şampiyonası

15-17 Kasım tarihlerinde Suchedniów, prestijli Masa Tenisi Şampiyonlar Ligi turnuvasına ev sahipliği yapacak. Avrupa’nın dört bir yanından 16 takımın katılacağı bu turnuvada, masa tenisi dünyasının gerçek yıldızları sahne alacak. Masa tenisi tutkunları, dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alan en iyi oyuncuları canlı izleme fırsatı yakalamış olacak.

Fransız takımı Nimes/Montpellier'de Lebrun kardeşler bulunacak. Felix Lebrun, masa tenisinde dünyada 7. sırada yer alıyor. Alexis Lebrun ise dünya sıralamasında 19. sırada bulunuyor. Onlar, genç neslin en büyük yetenekleri arasında yer alıyor. Onların dinamik oyun tarzları, dünya genelinde masa tenisi hayranlarının dikkatini çekiyor.

Alman takımı TSV Muhlhausen'de ise dünya sıralamasında 4. sırada yer alan Liang Jingkun ve 9. sırada yer alan Lin Gaoyuan gibi Çinli oyuncular sahne alacak. Bu oyuncular, dünyanın en iyi masa tenisi sporcuları arasında kabul ediliyor ve katılımları turnuvanın prestijini artırarak en üst düzeyde heyecan vaat ediyor.

Çek takımı Ostrov'da ise Andrej Gacina, Michal Obeslo ve Pavel Sirucek bulunacak. Öte yandan Romanya temsilcisi Vladislav Ursu sahada olacak. Ayrıca Nimes/Montpellier takımından Esteban Dorr ve Brian Afanador gibi uluslararası arenada yükselen oyuncuları izleme şansımız olacak.

Polonya'daki Świętokrzyskie bölgesini ziyaret edin

Spor heyecanının yanı sıra, Suchedniów ve Świętokrzyskie bölgesi de çeşitli turistik güzellikleri ziyaretçilere sunuyor. Bu fırsatı değerlendirip güzel manzaraları ve benzersiz tarihi eserleriyle ünlü bölgeyi ziyaret edebilirsiniz. Bölgeye geldiğinizde, Polonya'nın en eski kutsal yerlerinden biri olan Święty Krzyż (Kutsal Haç), Krzyztopór Kalesi ve Avrupa'nın en güzel mağaralarından biri olarak kabul edilen Jaskinia Raj (Cennet Mağarası) gibi yerleri görebilirsiniz.

Aktif rekreasyon hayranları için Świętokrzyskie Dağları’nın çok sayıda yürüyüş parkuru idealdir. Ayrıca hem çocukları hem de yetişkinleri eğlendirecek olan Sabat Krajno Eğlence ve Minyatür Parkı’nı ziyaret edebilirsiniz. Suchedniów ve çevresi, spor heyecanını doğada rahatlamayla birleştirmekte olup hafta sonu tatili için mükemmel bir yer olarak ön plana çıkıyor.

Organizatörler, etkinlik için yüksek katılım bekliyor; bu yüzden kalacak yer için planınızı şimdiden yapmanızda fayda var. Suchedniów, üç gün boyunca Avrupa masa tenisinin merkezi olacak ve şehre gelen spor yıldızları, masa tenisi hayranlarına unutulmaz bir gösteri sunacak.

Sizleri Suchedniów ve Świętokrzyskie bölgesine davet ediyoruz. Etkileyici bölgenin cazip yerlerini keşfetmek ve spor heyecanını birleştirmek, kasım ayını geçirmenin mükemmel bir yolu olacak.