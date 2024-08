Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon uygulamaya konulan lig etabında eşleşmeler 29 Ağustos günü yapılan kura çekimi ile belli oldu. Devler Ligi'nde 36 takımla oynanacak yeni formatta ilk maçlar 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta da 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha sonra Son 16 Turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise elenecek.

Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu fikstürü şu şekilde:



1. hafta

17 Eylül Salı

19.45 BSC Young Boys - Aston Villa FC

19.45 Juventus - PSV Eindhoven

22.00 AC Milan - Liverpool FC

22.00 FC Bayern München - GNK Dinamo

22.00 Real Madrid C.F. - VfB Stuttgart

22.00 Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille



18 Eylül Çarşamba

19.45 AC Sparta Praha - FC Salzburg

19.45 Bologna FC 1909 - FC Shakhtar Donetsk

22.00 Celtic FC - SK Slovan Bratislava

22.00 Club Brugge KV - Borussia Dortmund

22.00 Manchester City - FC Internazionale Milano

22.00 Paris Saint-Germain - Girona FC



19 Eylül Perşembe

19.45 Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen

19.45 FK Crvena Zvezda - SL Benfica

22.00 AS Monaco - FC Barcelona

22.00 Atalanta BC - Arsenal FC

22.00 Atlético de Madrid - RB Leipzig

22.00 Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz



2. hafta

1 Ekim Salı

19.45 FC Salzburg - Stade Brestois 29

19.45 VfB Stuttgart - AC Sparta Praha

22.00 Arsenal FC - Paris Saint-Germain

22.00 Bayer 04 Leverkusen - AC Milan

22.00 Borussia Dortmund - Celtic FC

22.00 FC Barcelona - BSC Young Boys

22.00 FC Internazionale Milano - FK Crvena Zvezda

22.00 PSV Eindhoven - Sporting Clube de Portugal

22.00 SK Slovan Bratislava - Manchester City



2 Ekim Çarşamba

19.45 FC Shakhtar Donetsk - Atalanta BC

19.45 Girona FC - Feyenoord

22.00 Aston Villa FC - FC Bayern München

22.00 GNK Dinamo - AS Monaco

22.00 Liverpool FC - Bologna FC 1909

22.00 LOSC Lille - Real Madrid C.F.

22.00 RB Leipzig - Juventus

22.00 SK Sturm Graz - Club Brugge KV

22.00 SL Benfica - Atlético de Madrid



3. hafta

22 Ekim Salı

19.45 AC Milan - Club Brugge KV

19.45 AS Monaco - FK Crvena Zvezda

22.00 Arsenal FC - FC Shakhtar Donetsk

22.00 Aston Villa FC - Bologna FC 1909

22.00 Girona FC - K Slovan Bratislava

22.00 Juventus - VfB Stuttgart

22.00 Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven

22.00 Real Madrid C.F. - Borussia Dortmund

22.00 SK Sturm Graz - Sporting Clube de Portugal



23 Ekim Çarşamba

19.45 Atalanta BC - Celtic FC

19.45 Stade Brestois 29 - Bayer 04 Leverkusen

22.00 Atlético de Madrid - LOSC Lille

22.00 BSC Young Boys - FC Internazionale Milano

22.00 FC Barcelona - FC Bayern München

22.00 FC Salzburg - GNK Dinamo

22.00 Manchester City - AC Sparta Praha

22.00 RB Leipzig - Liverpool FC

22.00 SL Benfica - Feyenoord



4. hafta

5 Kasım Salı

19.45 PSV Eindhoven - Girona FC

19.45 SK Slovan Bratislava - GNK Dinamo

22.00 Bologna FC 1909 - AS Monaco

22.00 Borussia Dortmund - SK Sturm Graz

22.00 Celtic FC - RB Leipzig

22.00 Liverpool FC - Bayer 04 Leverkusen

22.00 LOSC Lille - Juventus

22.00 Real Madrid C.F. - AC Milan

22.00 Sporting Clube de Portugal - Manchester City



6 Kasım Çarşamba

19.45 Club Brugge KV - Aston Villa FC

19.45 FC Shakhtar Donetsk - BSC Young Boys

22.00 AC Sparta Praha - Stade Brestois 29

22.00 FC Bayern München - SL Benfica

22.00 FC Internazionale Milano - Arsenal FC

22.00 Feyenoord - FC Salzburg

22.00 FK Crvena Zvezda - FC Barcelona

22.00 Paris Saint-Germain - Atlético de Madrid

22.00 VfB Stuttgart - Atalanta BC



5. hafta

26 Kasım Salı

19.45 AC Sparta Praha - Atlético de Madrid

19.45 K Slovan Bratislava - AC Milan

22.00 Bayer 04 Leverkusen - FC Salzburg

22.00 BSC Young Boys - Atalanta BC

22.00 FC Barcelona - Stade Brestois 29

22.00 FC Bayern München - Paris Saint-Germain

22.00 FC Internazionale Milano - RB Leipzig

22.00 Manchester City - Feyenoord

22.00 Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC



27 Kasım Çarşamba

19.45 FK Crvena Zvezda - VfB Stuttgart

19.45 SK Sturm Graz - Girona FC

22.00 AS Monaco - SL Benfica

22.00 Aston Villa FC - Juventus

22.00 Bologna FC 1909 - LOSC Lille

22.00 Celtic FC - Club Brugge KV

22.00 GNK Dinamo - Borussia Dortmund

22.00 Liverpool FC - Real Madrid C.F.

22.00 PSV Eindhoven - FC Shakhtar Donetsk



6. hafta

10 Aralık Salı

19.45 Girona FC - Liverpool FC

19.45 GNK Dinamo - Celtic FC

22.00 Atalanta BC - Real Madrid C.F.

22.00 Bayer 04 Leverkusen - FC Internazionale Milano

22.00 Club Brugge KV - Sporting Clube de Portugal

22.00 FC Salzburg - Paris Saint-Germain

22.00 FC Shakhtar Donetsk - FC Bayern München

22.00 RB Leipzig - Aston Villa FC

22.00 Stade Brestois 29 - PSV Eindhoven



11 Aralık Çarşamba

19.45 Atlético de Madrid - K Slovan Bratislava

19.45 LOSC Lille - SK Sturm Graz

22.00 AC Milan - FK Crvena Zvezda

22.00 Arsenal FC - AS Monaco

22.00 Borussia Dortmund - FC Barcelona

22.00 Feyenoord - AC Sparta Praha

22.00 Juventus - Manchester City

22.00 SL Benfica - Bologna FC 1909

22.00 VfB Stuttgart - BSC Young Boys



7. hafta

21 Ocak Salı

19.45 AS Monaco - Aston Villa FC

19.45 Atalanta BC - SK Sturm Graz

22.00 Atlético de Madrid - Bayer 04 Leverkusen

22.00 Bologna FC 1909 - Borussia Dortmund

22.00 Club Brugge KV - Juventus

22.00 FK Crvena Zvezda - PSV Eindhoven

22.00 Liverpool FC - LOSC Lille

22.00 K Slovan Bratislava - VfB Stuttgart

22.00 SL Benfica - FC Barcelona



22 Ocak Çarşamba

19.45 FC Shakhtar Donetsk - Stade Brestois 29

19.45 RB Leipzig - Sporting Clube de Portugal

22.00 AC Milan - Girona FC

22.00 AC Sparta Praha - FC Internazionale Milano

22.00 Arsenal FC - GNK Dinamo

22.00 Celtic FC - BSC Young Boys

22.00 Feyenoord - FC Bayern München

22.00 Paris Saint-Germain - Manchester City

22.00 Real Madrid C.F. - FC Salzburg



8. hafta

29 Ocak Çarşamba

22.00 Aston Villa FC - Celtic FC

22.00 Bayer 04 Leverkusen - AC Sparta Praha

22.00 Borussia Dortmund - FC Shakhtar Donetsk

22.00 BSC Young Boys - FK Crvena Zvezda

22.00 FC Barcelona - Atalanta BC

22.00 FC Bayern München - K Slovan Bratislava

22.00 FC Internazionale Milano - AS Monaco

22.00 FC Salzburg - Atlético de Madrid

22.00 Girona FC - Arsenal FC

22.00 GNK Dinamo - AC Milan

22.00 Juventus - SL Benfica

22.00 LOSC Lille - Feyenoord

22.00 Manchester City - Club Brugge KV

22.00 PSV Eindhoven - Liverpool FC

22.00 SK Sturm Graz - RB Leipzig

22.00 Sporting Clube de Portugal - Bologna FC 1909

22.00 Stade Brestois 29 - Real Madrid C.F.

22.00 VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain