Samsun’da dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Samsun’da dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun’da dolandırıcılık suçundan, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 8 ay hapis ve karşılıksız çek düzenlemek suçundan 175 bin 212 lira da para cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. KOM polisi, dolandırıcılık suçundan toplamda 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve "karşılıksız çek düzenleme" suçundan da 175 bin 212 TL para cezası bulunan bir şahsı yakaladı ve gözaltına aldı.

Yakalanan şahsın, 5 ayrı ilde arandığı belirtildi. Şahsın, kurduğu paravan şirket ile kendisini iş insanı olarak tanıtarak sanayi ve inşaat sektörlerindeki firmalardan yüklü miktarda mal satın aldığı ve karşılıksız çek ve senetler düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı iletildi.

İşlemleri tamamlanan N.E. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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