Samsun'da eşini banyoda öldüren kocaya müebbet hapis

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 29 Nisan akşamı meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Ertuğrul Temiz, evlerinin banyosunda eşi 39 yaşındaki Gülcan Güneş'i tabancayla öldürdü.

Dört yıllık evli olan çiftin bir çocukları bulunuyordu. Ertuğrul Temiz, olayın ardından kardeşine "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" mesajı attı ve olay yerinden kaçtı. Polise haber verilmesi üzerine eve giden ekipler, Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla vurulmuş halde ölü buldu. Ertuğrul Temiz, aynı mahallede polise teslim oldu.

Tutuklanan Ertuğrul Temiz, eşinin banyoda vücudunda morluk gördüğünü ve kendisini aldattığı iddiasıyla onu vurduğunu ileri sürdü. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son duruşmasında, Temiz "Olaydan dolayı pişmanım. İsteyerek ateş etmedim" dedi. Mahkeme, Ertuğrul Temiz'i "öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına, "silah" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı.