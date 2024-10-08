Samsun'da gasp ettikleri ticari taksi ile kaza yaptılar

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde A.Y. yönetimindeki 55 T 7834 plakalı ticari taksiyi çağıran 5 genç, şoförü darp edip bıçak zoruyla aracı gasp etti. Şoförü olay yerinde bırakan gençler, gasp ettikleri taksiyle Otogar Kavşağı'nda refüjlere çıkarak kaza yaptı. Polis ekipleri, kazanın ardından gençleri yakaladı.

18 yaşından küçük oldukları belirlenen A.K., H.İ.D., H.D., M.İ.D. ve S.A., emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kavak Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.