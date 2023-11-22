Samsun'da jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri O.A., S.Ç. ve M.A. isimli şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 358 gram kubar esrar maddesi, 117 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili O.A., S.Ç. ve M.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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