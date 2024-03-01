Samsun'da kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: AA
Samsun'da kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'da sahte ve kaçak içkiyle mücadele çerçevesinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şebekenin sahte içki üreterek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapan ekipler, adresten kamyonete etil alkol sevkiyatı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ü. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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