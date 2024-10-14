Samsun’da kaza

Kaynak: İHA
Samsun’da kaza

Samsun İlkadım Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda saat 07.30'da meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda saat 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Sarıoğlu idaresindeki cip, yağmur dolayısıyla kayarak kaza yaptı. Bu sırada aynı istikamete seyir eden Necdet Akyel yönetimindeki 55 C 0851 plakalı işçi servisi minibüs kayarak cip ile çarpıştı. Arkadan gelen Musa Coşkun'un kullandığı 55 C 0888 servis minibüsü de kayarak kaldırıma çıktı. Kazada, 55 C 0851 plakalı işçi servisinde yolcu olarak bulunan Emre Yayla (27), Damla Sezer (33), Demet Aydın (43), Serpil Akyel (61), Adnan Saroğlu(62) ve Batuhan Irmak (25) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Kocaeli Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını
Kocaeli Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını
Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor
Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor
Domuz eti skandalı sonrası Et ve Süt Kurumu’ndan şok hamle! Artık yediklerinizin helal mi bilemeyeceksiniz
Domuz eti skandalı sonrası Et ve Süt Kurumu’ndan şok hamle! Artık yediklerinizin helal mi bilemeyeceksiniz
Hatay 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan şahsı polis ikna etti
İkinci kez intihara kalkıştı polis ikna etti
Edebiyat Yolu’ndan 10 milyon araç geçti
Edebiyat Yolu’ndan 10 milyon araç geçti