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Kaza kurbanı baba ve oğul yan yana defnedildi

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı baba ile oğlu yaşamını yitirdi. Baba ile oğlunun cenazeleri, memleketleri Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verildi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:37
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Samsun'da kaza kurbanı baba ve oğul Ordu'da defnedildi

Kaza kurbanı baba ve oğul yan yana defnedildi
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AA'da yer alan habere göre, M.A'nın kullandığı 34 ENV 472 plakalı otomobil, sabahın erken saatlerinde Sanayi Kavşağı'nda park halindeki 52 AAS 990 plakalı otomobilin arkasında bekleyen Ömür Kaynar (72) ile oğlu Önder Kaynar'a (40), ardından park halindeki araca çarptı.

Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İki araç da yola savruldu.

Sürücü M.A. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Önder Kaynar'ın Ünye Belediyesinde işçi olduğu öğrenildi.

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri, memleketleri Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verildi.

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