Samsun'da mobilya fabrikasında yangın

Kaynak: İHA
Samsun'da mobilya fabrikasında yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde bir yatak ve koltuk fabrikasında çıktı.

Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Yumoş firmasına ait yatak ve koltuk fabrikasında yangın çıktı.

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Çıkan yangın sonucu alevler geceyi aydınlatırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar ve belediyelerin su tankerleri de müdahale etti.

Polis yangın mahallinde geniş güvenlik önlemi alırken, alevlere teslim fabrikada söndürme çalışmaları sürüyor.

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