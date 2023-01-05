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Samsun'da tarihi eser operasyonu: 2 kılıç ele geçirildi

Samsun'da 1 kişi, satmaya çalıştığı tarihi eser niteliğindeki 2 kılıç ile yakalandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 09:50
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Samsun'da tarihi eser operasyonu: 2 kılıç ele geçirildi

Samsun'da tarihi eser operasyonu: 2 kılıç ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaçam ilçesinde şüpheli S.S'nin evinde tarihi eser olduğu ve bunu satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tarihi eser niteliğindeki 2 kılıç ve kılıca ait kın ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Tarihi eserler ise müze yetkililerine teslim edildi.

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