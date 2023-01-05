Samsun'da tarihi eser operasyonu: 2 kılıç ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaçam ilçesinde şüpheli S.S'nin evinde tarihi eser olduğu ve bunu satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tarihi eser niteliğindeki 2 kılıç ve kılıca ait kın ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
Tarihi eserler ise müze yetkililerine teslim edildi.
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