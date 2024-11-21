Samsun'da vahşet

Kaynak: İHA
Samsun'da vahşet

Samsun'da 51 yaşındaki bir kişi evinde bilekleri kesilmiş ve tüfekle de karnından vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'ndeki bir camcıda çalışan 1 çocuk babası Harun Akel'in (51) evinde yakınları tarafından her iki bileği kesilmiş ve tüfekle de karnından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

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Olay, polise ihbar edildi. Polis yaptığı araştırmada Harun Akel'in eşi ve kızının 4 gün önce evden ayrıldığını ve boşanma aşamasında olduğunu tespit etti. Akel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

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Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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