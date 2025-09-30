Samsun’da yürek burkan kaza! Kız öğrenciler ölüme yol çizgisinde yakalandılar

Kaynak: DHA
Samsun’da yaşanan bir kaza yürekleri dağladı. Bir kamyonet sürücüsü, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan 2 kız öğrenciye çarptı. Yaşları 13 olan öğrenciler hayatını kaybetti.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Ahmet Y. (19) idaresindeki 55 ADN 702 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmekte olan Rabia Kaynar (13) ve Elifnaz Aslan'a (13) çarptı.

Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Rabia Kaynar ve Elifnaz Aslan kurtarılamadı. Çocukların cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kazanın ardından sürücü Sultan Ahmet Y., polis ekiplerince gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

kamyonetin-carptigi-2-cocuk-oldu-939380-278956.jpg

kamyonetin-carptigi-2-cocuk-oldu-939381-278956.jpg

kamyonetin-carptigi-2-cocuk-oldu-939384-278956.jpg

aw548685-01.jpg

