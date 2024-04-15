Samsung Apple’yi tahtından etti

Apple'ın küresel iPhone sevkiyatları ise yüzde 9,6 ile pandemi döneminden beri en büyük düşüşü gösterdi.

IDC verileri kapsamında iPhone satışları 2024'ün ilk 3 ayında 50,1 milyon olarak gerçekleşti.

Beklenti 51,7 milyon olması yönündeydi. Yıllık bazda iPhone sevkiyatları yüzde 9,6 düşüş gösterdi. Bu, tedarik zinciri sorunlarının yaşandığı 2022'deki pandemi döneminden bu yana en büyük düşüş oldu.

Huawei ve Xiaomi gibi Çinli rakiplerin yükselişe geçmesi ve Pekin hükümetinin kamu kurumlarında iPhone telefonlarını kullanmayı yasaklaması iPhone sevkiyatlarının düşmesinde önemli unsur oldu.

SAMSUNG EN BÜYÜK PAZAR PAYINA SAHİP

Global mobil piyasası ise uzun yılların en büyük büyüme performansını gösterdi. Akıllı telefon üreticilerinin sevkiyatları aynı dönemde yüzde 7,8 artışla 289,4 milyon adede çıktı.

Samsung satışlarda yüzde 20,8 ile en büyük pazar payına sahip oldu.

İkinci sırayı yüzde 17,3'lük pazar payıyla Apple sahiplenirken, 3. sırada yüzde 14,1 ile Çinli Xiaomi yer aldı.