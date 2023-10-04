Samsunspor Fuat Çapa'yı resmen duyurdu

Lige kötü bir giriş yapan Samsunspor Futbol Direktörlüğü görevine Fuat Çapa'yı getirdi.

Samsunspor Fuat Çapa'yı resmen duyurdu

Yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Samsunspor Futbol Direktörlüğü görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda tesis edilen "Futbol Direktörlüğü" görevine Sayın Fuat Çapa getirilmiştir.

Daha önce takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Sayın Çapa bundan böyle futbol takımının başında görevlendirilecek yabancı hocamızla birlikte takımın yönetiminden tam yetki ile sorumlu olacaktır.

Futbol direktörümüze yeni görevinde başarılar diler alınan bu kararın takımımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

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