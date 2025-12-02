Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor'dan zorlu deplasman öncesi iddialı açıklamalar geldi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen,"Son 3 maçımızda berabere kaldık. Bu kayıplarımızı Galatasaray karşısında telafi etmek istiyoruz. Galatasaray güçlü ama biz de güçlüyüz. Puan ve hatta galibiyet için İstanbul'a gideceğiz." dedi.

Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde toplam 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Samsunspor oynadığı son üç maçta sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Ligde 25 puanla 5. sırada yer alan Karadeniz ekibi zorlu Galatasaray deplasmanında kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.