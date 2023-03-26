26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 10:35
Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verdi

Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
+
Aa
-

Bakanlığın, şubat ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 44 milyar 411 milyon 912 bin 245 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 521 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 861 milyon 159 bin 568 lira olan ve 1465 kişiye istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 259 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 962 milyon 160 bin 423 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 279 oldu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
2
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
3
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
4
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
5
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
6
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
7
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.