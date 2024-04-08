Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi iddialarına soruşturma. Savcılık harekete geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi iddialarına soruşturma. Savcılık harekete geçti
Sancaktepe Belediye binasındaki 'jakuzi' iddiaları ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan Sancaktepe Belediyesi binasının başkanlık katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası olduğu iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, sosyal medya hesaplarında, Sancaktepe Belediyesi binasının Başkanlık katının 6 bin metrekare olduğunu, makam katında jakuzinin bulunduğunu çok sayıda dinlenme odası olduğunu yemek odası bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçti.

İncelemeler gerçekleştiren savcılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

ggg.jpg

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi binasının başkanlık katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası olduğunu iddia etmişti. Yaşanan olay sonrası X (Twitter) platformunda birçok kullanıcı belediyeye yönelik paylaşımlarda bulunmuştu.

AKP’nin eski Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü ortaya atılan iddiaları sert bir dille yalanladı.

Döğücü, sosyal medya hesabı X’den konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

“"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Ben de gerekli hukuk savaşımı başlatıyorum. Bu trollerin karşısında dik duracağım.

Bu yalanların kaynağı, bu yalanları yayanlar, aşağılık iftiranın daha çok yayılması için reklam verenler, buna İBB'nin parasını harcayanlar ve tüm diğer operasyon ayakları hukuk önünde hesap verecek.

Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.

dogucu333.jpg

seyma1.jpg

İlgili Haberler
Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den jakuzi iddialarına yanıt
Sancaktepe Belediyesi başkanlık katından jakuzi çıktı. 6 kişilik topluca girilebilir
Son Haberler
Yüksekova'da caddeler göle döndü. Araçlar adeta suda yüzdü Gündem
Yüksekova'da caddeler göle döndü. Araçlar adeta suda yüzdü
İslam Memiş 'Trend yukarı' diyerek altının artacağı fiyatı açıkladı Gündem
İslam Memiş 'Trend yukarı' diyerek altının artacağı fiyatı açıkladı
Sarılmayı yeni öğrenen bebeğin sevgi dolu anları izleyenlerin içini ısıttı Video
Sarılmayı yeni öğrenen bebeğin sevgi dolu anları izleyenlerin içini ısıttı
Akan trafikte yolun ortasına tuvaletini yaptı Video
Akan trafikte yolun ortasına tuvaletini yaptı
Kaza sonrası ağaçtan düşen yavru kargaları itfaiye ekipleri yuvasına geri koydu Video
Kaza sonrası ağaçtan düşen yavru kargaları itfaiye ekipleri yuvasına geri koydu
Azrail kılığına girip 'Bana iş çıkarmayın’ pankartı ile sürücüleri uyardı Video
Azrail kılığına girip 'Bana iş çıkarmayın’ pankartı ile sürücüleri uyardı