Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi iddialarına soruşturma. Savcılık harekete geçti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan Sancaktepe Belediyesi binasının başkanlık katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası olduğu iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, sosyal medya hesaplarında, Sancaktepe Belediyesi binasının Başkanlık katının 6 bin metrekare olduğunu, makam katında jakuzinin bulunduğunu çok sayıda dinlenme odası olduğunu yemek odası bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçti.

İncelemeler gerçekleştiren savcılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi binasının başkanlık katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası olduğunu iddia etmişti. Yaşanan olay sonrası X (Twitter) platformunda birçok kullanıcı belediyeye yönelik paylaşımlarda bulunmuştu.

AKP’nin eski Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü ortaya atılan iddiaları sert bir dille yalanladı.

Döğücü, sosyal medya hesabı X’den konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

“"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Ben de gerekli hukuk savaşımı başlatıyorum. Bu trollerin karşısında dik duracağım.

Bu yalanların kaynağı, bu yalanları yayanlar, aşağılık iftiranın daha çok yayılması için reklam verenler, buna İBB'nin parasını harcayanlar ve tüm diğer operasyon ayakları hukuk önünde hesap verecek.

Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.