Sancaktepe’de akıl almaz görüntü: Hamile kadını darbetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sancaktepe’de akıl almaz görüntü: Hamile kadını darbetti

İstanbul Sancaktepe’de bir kişi birlikte yürüdüğü yanındaki hamile kadın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile dengesini kaybeden kadın yere düştü. Şahıs elindeki kıyafetle hamile kadına vurdu.

Olay, 18 Kasım'da akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; hamile olduğu öğrenilen kadın ile yanındaki kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, önce yerde oturan kadının yüzüne elindeki kıyafetle vurdu.

Sancaktepe’de akıl almaz görüntü: Hamile kadını darbetti

Ardından yerde oturan kadını tokat atarak darbetti. Sesleri duyan çevredekiler, saldırganı uyararak polisi arayacağını söyledi. Uyarıları dikkate almayan kişi kadına şiddet uygulamaya devam etti. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de akıl almaz görüntü: Hamile kadını darbetti

Darbedilen kadının ise görüntülerde "bana sakın yaklaşma" , "senin yüzünden hamile kaldım" dediği görülüyor. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kadının saldırgandan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sancaktepe’de akıl almaz görüntü: Hamile kadını darbetti

Sancaktepe’de akıl almaz görüntü: Hamile kadını darbetti

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