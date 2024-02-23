Sancaktepe'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sancaktepe'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir inşaat sahasında çalışırken toprağın kayması sonucu göçük altında kalan bir işçi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi’nde bulunan bir inşaatın temel kazısı sırasında saat 14.00 civarında meydana geldi. İnşaat işçileri, toprak kayması sonrası arkadaşlarının göçük altında kaldığını görünce hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-15.jpg

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için seferber olan AFAD ve arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 1 saat süren bir çalışma sonunda Yasin Can (40) isimli işçiyi toprak altından çıkardı.

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-14.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir hastanesine sevk edilen Can, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-13.jpg

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-12.jpg

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-11.jpg

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-10.jpg

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-8.jpg

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-7.jpg

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-6.jpg

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-4.jpg

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-3.jpg

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-2.jpg

sancaktepede-toprak-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-yenicag-1.jpg

Güncelleme: 
Son Haberler
İki bebeğini kaybeden annenin karnındaki bebeğe kan nakli Sağlık
İki bebeğini kaybeden annenin karnındaki bebeğe kan nakli
Tuzla'daki Atatürk düşmanı teğmenlerin yeni skandalları ortaya çıktı. 2024 Türkiye'sinde ibretlik TSK görüntüsü Gündem
Tuzla'daki Atatürk düşmanı teğmenlerin yeni skandalları ortaya çıktı. 2024 Türkiye'sinde ibretlik TSK görüntüsü
Tereyağlı bulgur pilavı nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Tereyağlı bulgur pilavı nasıl yapılır?
Başkan adayından eş bulmasını istedi Gündem
Başkan adayından eş bulmasını istedi
Trabzon'da tır üst geçide çarptı, sürücü öldü Yerel Haberler
Trabzon'da tır üst geçide çarptı, sürücü öldü
Selahattin Baki kura ile ilgili açıklama yaptı: Genetik şanssızlığımız sürdü Spor
Selahattin Baki kura ile ilgili açıklama yaptı: Genetik şanssızlığımız sürdü
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde işe alımlar başladı Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde işe alımlar başladı