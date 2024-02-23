Sancaktepe'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, Fatih Mahallesi’nde bulunan bir inşaatın temel kazısı sırasında saat 14.00 civarında meydana geldi. İnşaat işçileri, toprak kayması sonrası arkadaşlarının göçük altında kaldığını görünce hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için seferber olan AFAD ve arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 1 saat süren bir çalışma sonunda Yasin Can (40) isimli işçiyi toprak altından çıkardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir hastanesine sevk edilen Can, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.