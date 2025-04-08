Sancaktepe'de trafik kavgası kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sancaktepe’de yol verme yüzünden iki sürücü tartıştı, Samandıra kavşağında meydana gelen olayda H.A, silahla iş insanı B.E’ye, silahla ateş etti. Yaralanan E, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 6 Nisan saat 17.00 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre; ailesiyle birlikte kardeşinin düğününden dönen Bekir E., Samandıra Kavşağı'na geldiği sırada iş insanı Hüseyin A. ile yol verme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Hüseyin A., belindeki silahı çıkararak Bekir E.'ye ateş açtı. Sürücüsünün yaralandığını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken Bekir E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan Hüseyin A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de trafik kavgası kanlı bitti

Sancaktepe'de trafik kavgası kanlı bitti

Sancaktepe'de trafik kavgası kanlı bitti

Sancaktepe'de trafik kavgası kanlı bitti

Sancaktepe'de trafik kavgası kanlı bitti

Sancaktepe'de trafik kavgası kanlı bitti

Sancaktepe'de trafik kavgası kanlı bitti

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