Sancaktepe'de yangın! İtfaiye seferber oldu

Akpınar Mahallesi'nde bulunan işletmede sabaha karşı 04.45 sıralarında başlayan yangın, kısa süre içinde tüm dükkanı kapladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin etkin çalışması sonucunda büyümeden engellendi.

Sağlık ve polis ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde, itfaiye ekipleri alevlere zaman zaman yaşanan patlamalara rağmen başarıyla müdahale etti. Yangının ardından terzi dükkanı hasar gördü ve kullanılamaz duruma geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.