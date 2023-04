ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yayın Tarihi: 27 Nisan 2023 / 00:01

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda reklam amaçlı yeni kent mobilyalarının yaptırılması ve var olanlarla birlikte 10 (on) yıl süre ile kiralanması ve işletilmesi işi’’ olarak işletilmek üzere kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ihale edilecektir.



İli İşin Adı 1 (Bir) Aylık Muhammen

Bedeli

(KDV HARİÇ) Geçici Teminat

Miktar

(10 Yıllık) (%3) İhale Tarihi İhale Saati

Şanlıurfa

Kent Mobilyaları

458.000-TL

1.648.800,00-TL

11/05/2023

11:00





2- İhale 11/05/2023 Perşembe Saat:11:00’da Cumhuriyet Caddesi, 147.Sokak Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası 5.Kat Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- Kent Mobilyaları Kiralama Şartnamesi; Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü 4.Kat 27 numarada ücretsiz görülebilir ve 1000 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Alınan şartnamenin (İhale saatinden önce iptal edilmesi durumu hariç) şartname bedeli iadesi yapılmayacaktır.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

b İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

c) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

e) Noter tasdikli imza sirkülerini, (Gerçek/Tüzel kişiler için),

f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,ayrıca irtibat için telefon/fax numarası ve elektronik posta adresi verilmesi,

g) Kesin Teminat; Taşınmaz için 10 (on) Yıllık Kira Bedeli üzerinden (%6 olarak) alınacaktır.

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde (reklam işi yapıldığına dair) alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet ve yetki belgesi ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası, (İhale tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış olmalı,

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

j)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

k) Vergi Dairesine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge (Belge son 1 (bir) ay içerisinde alınacaktır.)

l)Yeterlilik için gerekli belgeler:

İş deneyimi: Bu iş ile ilgili olarak (Billboard, Clp, Otobüs Durağı, Kuleboard, Megaboard, Megaliht) en az 2 (iki) Büyükşehir belediyesinden (iştirakleri dahil) son 5 yıl içerisinde en az 4 yıldır açık hava reklam işletmeciliği yapıp halen devam etmekte olduğuna dair ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Söz konusu illerden en az birisinin 2022 yılı nüfusunun 1.750.000’den az olmaması gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş ve 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait yıllık ortalama cirosunun en az 12.500.000,00TL (onikimilyonbeşyüzbin TL) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu ile, yine aynı dönem içerisinde ihale konusu iş ile ilgili olarak kamu kuruluşu ya da belediyelerden (iştirakleri dahil) tek bir kuruma veya kuruluşa her bir yıla ait (2020-2021-2022) ayrı ayrı KDV hariç en az 3.000.000,00TL (ÜçMilyonTürkLirası) iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri ibraz edilecektir. İlgili ciro ve iş deneyim şartını sağlayamayan İstekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

İstekliler en az 10.000.000,00TL (OnMilyonTürkLirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır.

İhaleye katılacak olan firmalar, ihaleden bir iş günü önce saat 15:00’e kadar, yeterlilik incelemesine tabi tutulmak üzere işbu şartnamede belirtilen 1 adet çift yüzlü dijital clp, 1 adet otobüs durağı, 1 adet ışıklı billboard, 1 adet lightbox, ürünlerinden belirtilen dokümanları ve ihaleye çıkartılan ünitelerden Yeni birer adet numuneyi, Encümen tarafından uygun görülen alanda çalışır vaziyette, teslim saati belirtilmiş “Ünite Teşhir Belgesi” ile teşhir edeceklerdir. Sunulan dokümanlar şartname hususları yönünden, numune ürünler de kalite ve estetik yönlerince Yeterlilik Komisyonu tarafından değerlendirilecek, sunduğu evraklar şartname hükümlerini sağlayan ve aynı zamanda ihale teknik şartnamesine uygun ürün örneklerini getiren firmalar ihaleye girebileceklerdir.

5- Kent Mobilyaları Kiralama ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte kiralama şartnamesinde belirtilen maddelere uygun şekilde hazırlayarak 10/05/2023 Çarşamba günü saat 17:00’a (sonrasında dosya alınmayacaktır) kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

9- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:

Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi

Vergi No: 7880051454

İban No: TR980001002266356156335171



İLAN OLUNUR



Bilgi İçin :

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası

Cumhuriyet Caddesi, 147.Sokak 4.Kat No:27 Haliliye/ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 3185100 Dahili 1736 Faks : 0 414 313 0649

www.sanliurfa.bel.tr

[email protected] 0542 287 72 62