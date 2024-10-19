Şanlıurfa’da ev yangını paniğe neden oldu

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da ev yangını paniğe neden oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangın sonrası bir evde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, Camikebir Mahallesi Tahsin Kaplan Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kime ait olduğu belirlenemeyen evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise musluk hortumları ve kovalarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucu evde büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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