Şanlıurfa'da farbika yangını

İtfaiye ekiplerinin yangına hızla müdahalesine, polis güçleri Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile destek sağladı.

Çiftçiler Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında başlayan yangın, Mahmut Çiftçi'ye ait olduğu belirtilen tesiste belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangın, depolanmış pamuk balyalarının alev almasıyla hızla yayıldı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, TOMA'ların da yardımıyla yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangının neden olduğu maddi hasarın boyutları ve yangının çıkış sebebi üzerinde incelemeler devam ediyor.