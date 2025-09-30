Şanlıurfa'da jandarmadan silah operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında, Haliliye ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu tüfek bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahısların ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon kapsamında 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet cep telefonu, 252 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.