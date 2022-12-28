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Yaralıyı duvarı kırarak kurtardılar

Şanlıurfa’da bir aparmanın 5’inci katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralanan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından balyozla duvar kırılarak kurtarıldı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 10:57
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Şanlıurfa'da yaralıyı duvarı kırarak kurtardılar

Yaralıyı duvarı kırarak kurtardılar
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İHA'nın haberine göre, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın damında güvercin besleyen kişi, bir anda dengesini kaybederek 5’inci kattan havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma başlatan itfaiye ekipleri, apartmanın giriş katında bulunan dairenin duvarını balyoz ile kırdı. Bir yandan balyozla duvarı kıran ekipler, diğer yandan da yaralının sakin olması yönünde telkinde bulundu. Ekiplerin yardımıyla sıkıştığı bölgeden çıkarılan yaralı, sedye ile 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

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