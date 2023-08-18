Santral bomba gibi patladı. Alev topuna döndü

Patlama Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seri üretim kapı, mutfak dolabı, banyo dolabı, kapak üretimi ile beraber müteahhitlerin projelerine tasarım hizmetleri sunan fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın santralinden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükselmesiyle birlikte santral bir anda bomba gibi patladı. Patlamayı gören ve duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda can kaybı olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Dumanların çıkmasının hemen ardından alevlerin yükselmesi çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.